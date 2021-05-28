В Ингушском музее изобразительных искусств состоялось открытие персональной выставки Батыра Картоева

В экспозицию выставки вошло более 30 произведений мастера, созданных в различные периоды творческой деятельности. По словам искусствоведов, живопись художника сочетает высокий профессионализм и яркий разносторонний талант. В его творческом потенциале целый ряд произведений, написанных в различных жанрах.

Открыла мероприятие искусствовед музея Хава Акиева. Поприветствовав гостей, она представила каталог выставки, изданный музеем. Затем заместитель министра культуры Рустам Таркоев зачитал приветственный адрес руководителя регионального ведомства Темерлана Дзейтова, в котором министр поздравил художника с открытием персональной выставки.

«Ваша выставка, безусловно, внесет свой весомый вклад и разнообразит культурную программу региона и по праву займет достойное место среди мероприятий по линии культуры в субъекте и вызовет большой интерес у жителей нашей республики», — отметил министр.

Свое восхищение по поводу выставки выразили депутат Народного собрания Сет-Селим Ахильгов, председатель горсовета Карабулака Магомед Мартазанов, председатель Союза художников Ингушетии Муса Мартазанов, которые отметили, что каждая из работ Картоева «способна передать все самые теплые чувства, связывающие нас с родиной».

«Творчество для Батыра Картоева является делом жизни, любимой профессией, смыслом существования. И в каждой работе мастера есть та искренность, которая дарит зрителям красоту и многообразие окружающего мира», — отметила куратор выставки главный научный сотрудник музея изобразительных искусств Лейла Алмазова и вручила художнику диплом за проведение персональной выставки.

Также на мероприятии выступили с поздравлениями в адрес Батыра Картоева народные художники Ингушетии Багаудин Сагов и Башир Даурбеков, художник Султан Гадаборшев, художник и поэтесса Айна Буружева и многие другие.

В заключение мероприятия перед присутствующими выступил сам Батыр Картоев. Художник поблагодарил всех за теплые слова в свой адрес и сказал: «Я считаю, что если на выставке понравилась хоть одна моя картина, то выставка, несомненно, удалась».

Выставка народного художника Ингушетии Батыра Картоева «Монолог о земле родной» продлится до конца июня текущего года.