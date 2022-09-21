В Ингушском музее краеведения пройдет выставка к 100-летию Александра Зиновьева

Александр Зиновьев (родился 29 октября 1922 года) известен как писатель, публицист, летчик-штурмовик, участник Великой Отечественной войны. Он стал одним из символов возрождения философской мысли в СССР. В 1978 году ученый был лишен гражданства СССР и выслан в ФРГ. В 1990 году он был восстановлен в советском гражданстве, а в 1999 году вернулся в Москву.

Выставка будет проходить по адресу г. Назрань, ул. Осканова, 29. Режим работы: с 10 до 17 часов. Перерыв с 13.00 до 14.00 мск. Выходные дни: суббота и воскресение.