Выставка

В Ингушском музее краеведения пройдет выставка к 100-летию Александра Зиновьева

0

В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова с 21 по 26 сентября пройдёт книжная иллюстрированная выставка «Светлое будущее», посвященная 100-летию со дня рождения ученого, философа, социолога, писателя Александра Александровича Зиновьева.

Александр Зиновьев (родился 29 октября 1922 года) известен как писатель, публицист, летчик-штурмовик, участник Великой Отечественной войны. Он стал одним из символов возрождения философской мысли в СССР. В 1978 году ученый был лишен гражданства СССР и выслан в ФРГ. В 1990 году он был восстановлен в советском гражданстве, а в 1999 году вернулся в Москву.

Выставка будет проходить по адресу г. Назрань, ул. Осканова, 29. Режим работы: с 10 до 17 часов. Перерыв с 13.00 до 14.00 мск. Выходные дни: суббота и воскресение.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Сотрудник администрации Главы и правительства Ингушетии провел встречу с молодежью на тему коррупции
Министр культуры Ингушетии посетила репетицию программы для XII Фестиваля культуры и спорта народов Юга России
Дополнительный авиарейс запустят между Ингушетией и Самарой
Заявки на всероссийский конкурс «СМИротворец» принимаются до 1 октября
В Ингушетии определились победители I этапа конкурса «Народный участковый-2022»
В ГУ МВД по СКФО призвали граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях
В Назрани Ингушетии по всему городу будут отремонтировано около 40 улиц
В России ускорят процедуру изъятия неиспользуемых земли сельхозназначения
В Малгобекском районе Ингушетии провели рейды по проверке санитарного состояния сел
В Карабулаке Ингушетии обсудили ряд вопросов, волнующих русскоязычных жителей города
Глава Ингушетии: Путин четко обозначил насколько важно нам правильно понимать ситуацию

Главное

Яндекс.Метрика

 