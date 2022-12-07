В Ингушском НИИ гуманитарных наук прошел литературный вечер «Время читать свои стихи»

В программу мероприятия было включено выступление членов Союза писателей Ингушетии во главе с его председателем Хаважем Накостоевым, внесшим огромный вклад в культуру и историю республики.

О своем творческом пути рассказали прозаик, заместитель председателя регионального парламента Руслан Паров, поэтессы Лидия Евкурова, Зарета Ахильгова, Тамара Чаниева, Эсет Газдиева, писатель Илез Матиев, молодые талантливые поэты Микаил Сапралиев и Исропил Татриев. Они декламировали стихи на ингушском и русском языках, а также дискутировали о востребованности поэзии, ее актуальной тематике и направлениях развития. Свои стихи также прочитала член совета молодых ученых, заведующая отделом социально-политических исследований ИнгНИИ, к. э. н. Людмила Барахоева.

Самые распространенные ошибки в произведениях начинающих писателей? В чем заключается секрет литературного успеха? Что важнее для писателя: жизненный опыт или знания? На эти и многие другие вопросы ответили члены Союза писателей РИ.

Лидия Евкурова подарила библиотеке ИнгНИИ два экземпляра книги рассказов для детей «Храбрый петух». Встреча прошла в теплой и дружеской обстановке.

«В 2016 году был издан сборник художественных произведений сотрудников института «Полет свободной мысли», в который вошли произведения Лемки Агиевой, Петимат Акиевой, Нины Барахоевой, Тамары Биттировой, Фатимы Гагиевой, Абдул-Мажита Дударова, Азы Евлоевой, Магометбашира Матиева, Хаважа Накастоева, Абукара Парчиева, Лидии Танкиевой, Лилии Тариевой, Байали Хайрова, Бориса Харсиева, Султана Шадиева, Марем Ялхароевой, а также тех коллег, которых уже нет с нами: Кодзоева Нурдина Даутовича и Жеребило Татьяны Васильевны», — рассказала газете «Ингушетия» член совета молодых ученых научный сотрудник отдела социально-политических исследований Тамара Садулаева.

По ее словам, в настоящее время институт готовит к изданию очерки истории ингушской литературы.