В Ингушском НИИ гуманитарных наук прошла конференция к 85-летию со дня рождения ученого Ибрагима Дахкильгова
В Ингушском научно-исследовательском институте гуманитарных наук имени Чаха Ахриева прошла научная конференция, посвящённая 85-летию со дня рождения выдающегося ингушского учёного-фольклориста, писателя, литературоведа и просветителя Ибрагима Дахкильгова, сообщила пресс-служба учреждения.
Конференцию открыли доклады ведущего научного сотрудника отдела этнологии Бориса Харсиева и старшего научного сотрудника отдела ингушского фольклора и литературы Хаваша Накастоева, которые поделились воспоминаниями о жизни и научной деятельности Ибрагима Абдурахмановича.
Также в рамках мероприятия с докладами выступили завотделом ингушского фольклора и литературы Магометбашир Матиев, старший научный сотрудник отдела этнологии Руслан Сагов, научный сотрудник отдела ингушского фольклора и литературы Айшат Костоева.
Все ораторы отметили неоценимый вклад профессора в развитие науки и изучение ингушского фольклора, литературы, культуры и истории.
Напомним, что Ибрагим Дахкильгов — автор государственного флага Ингушетии и уникальной монографии «Ингушский нартский эпос».