В Ингушском НИИ гуманитарных наук состоялась презентация книги Висин-Гирея Танкиева «Времен связующая нить»

Издание вышло в свет в 2021 году в Ростове-на-Дону. В нем собрана лишь часть научных изысканий автора, которые посвящены истории ингушского народа. В данной работе отражены вопросы развития образования, науки, культуры ингушей в различные исторические периоды.

Один из разделов книги — «Служба во имя Отечества» — Танкиев посвятил военной тематике. В него вошли научные изыскания автора по истории Ингушского полка Кавказской Туземной конной дивизии, о его участии в военных действиях в годы Первой мировой войны. Здесь представлены также статьи, посвященные партизанскому движению в годы Великой Отечественной войны и героям современности.

Один из разделов книги посвящен депортации 1944 года. Являясь очевидцем тех событий, Висин-Гирей Танкиев испытал на себе все тяготы депортации, что нашло отражение в его публикациях.

В книге автор представил статьи по истории российско-ингушских отношений в новое и новейшее время, материалы, посвященные конституционному праву России и международному гуманитарному праву, а также посвященные жизни и деятельности представителей творческой интеллигенции.