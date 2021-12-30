В Ингушском НИИ гуманитарных наук вышла монография Азы Евлоевой об ингушских пословицах

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В Ингушском научно-исследовательском институте гуманитарных наук имени Чаха Ахриева вышла монография старшего научного сотрудника отдела ингушского фольклора и литературы, кандидата филологических наук Азы Евлоевой «Г1алг1ай кицаш», сообщила пресс-служба учреждения.

В исследовании отмечается, что ингушские пословицы являются древним жанром народного творчества. Автор дает характеристику данным произведениям, содержащим уникальную поэтику, представляющим собой сгустки народной мудрости, проверенным опытом многих поколений и наполненным большим смыслом.

«Ингуши всегда ценили силу меткого, краткого и выразительного слова, поэтому и в настоящее время продолжают появляться всё новые и новые пословицы», — рассказала Аза Евлоева.

По ее словам, хотя пословицами интересовались многие ученые, но на сегодняшний день они являются сравнительно более не собранным и не исследованным жанром ингушского устного творчества.

В монографии показана способность пословиц проникать в другие жанры устного народного творчества. Также в работе представлены приемы современных писателей определения идеи своего произведения с помощью пословиц.

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