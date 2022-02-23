В Ингушском НИИ имени Чаха Ахриева прошёл семинар «Ингуши в депортации: социализация и адаптация»

С главным докладом перед собравшимися выступила заведующая отделом социально-политических исследований Лейла Арапханова. Она отметила, что несмотря на 78-летний юбилей, отделяющий нас от той страшной трагедии, тема репрессии сохраняет свою актуальность в силу преступности самого факта депортации, направленного против человечества. Но тяжёлые испытания, выпавшие на долю депортированных, оказавшись в совершенно не привычных для них условиях, не сломили наших отцов, они смогли социализироваться, найти в себе силы выстоять, освоить совершенно новые профессии, и уже через пять лет заявить о себе и в производства, и в спорте, и в искусстве.

С докладом «Годы депортации в трудах учёных» выступил поэт и публицист Якуб Патиев: «Нам не нужно доказывать, кто мы, — сказал он. — Нам нужно идти вперёд и развиваться!»

В завершении семинара заместитель председателя Народного собрания Республики Ингушетия Руслан Паров, отметил, что ингушский народ выстоял, благодаря консолидации и свойственному ему трудолюбию, и что потомки должны знать и помнить об этом, не забывать, чтить память отцов и извлекать уроки для будущего.

Выступления докладчиков сопровождалось демонстрацией видеофильмов о депортации, где были показаны архивные документов, фотографии прошлых лет и свидетельства очевидцев.

Закончилось мероприятие общей фотографией.