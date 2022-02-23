Семинар

В Ингушском НИИ имени Чаха Ахриева прошёл семинар «Ингуши в депортации: социализация и адаптация»

0

22 февраля в Ингушском научно-исследовательском институте гуманитарных наук имени Чаха Ахриева прошёл семинар «Ингуши в депортации: социализация и адаптация», приуроченный 78-ой годовщине депортации ингушского народа.

С главным докладом перед собравшимися выступила заведующая отделом социально-политических исследований Лейла Арапханова. Она отметила, что несмотря на 78-летний юбилей, отделяющий нас от той страшной трагедии, тема репрессии сохраняет свою актуальность в силу преступности самого факта депортации, направленного против человечества. Но тяжёлые испытания, выпавшие на долю депортированных, оказавшись в совершенно не привычных для них условиях, не сломили наших отцов, они смогли социализироваться, найти в себе силы выстоять, освоить совершенно новые профессии, и уже через пять лет заявить о себе и в производства, и в спорте, и в искусстве.

С докладом «Годы депортации в трудах учёных» выступил поэт и публицист Якуб Патиев: «Нам не нужно доказывать, кто мы, — сказал он. — Нам нужно идти вперёд и развиваться!»

В завершении семинара заместитель председателя Народного собрания Республики Ингушетия Руслан Паров, отметил, что ингушский народ выстоял, благодаря консолидации и свойственному ему трудолюбию, и что потомки должны знать и помнить об этом, не забывать, чтить память отцов и извлекать уроки для будущего.

Выступления докладчиков сопровождалось демонстрацией видеофильмов о депортации, где были показаны архивные документов, фотографии прошлых лет и свидетельства очевидцев.

Закончилось мероприятие общей фотографией.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии вспоминают жертв сталинских репрессий
78 лет назад ингуши совершенно незаслуженно были объявлены вне закона — премьер-министр Сластенин
Двум жителя Ингушетии грозит штраф в полмиллиона за взятку в 20 тыс. рублей
В Ингушетии определили лучших пловцов среди юношей и юниоров
За незаконное хранение гранаты и пистолета двое жителей Ингушетии ответят в суде
Ингушетия в числе трех пилотных регионов, где реализуется программа устойчивого развития ЖКХ
Трое детей отравились в Ингушетии угарным газом
Правительственная комиссия утвердила проект календаря на ингушском языке
Подвиг защитников Отечества служит для нас примером героизма и любви к стране — Калиматов
В Ингушетии представили второй этап проекта «Грация ингушского танца в музее»
23 февраля 1944 года остается для народа исторической болью — Глава Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 