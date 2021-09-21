В ингушском парламенте распределены 32 мандата, большинство мест у единороссов

«27 мандатов у «Единой России», три места у «Справедливой России — Патриоты — За правду», остальные два мандата у ЛДПР», — сказал собеседник издания.

Как сообщил нашему изданию глава избиркома республики Мусса Евлоев, в ТИК поступили лишь жалобы, которые не носили существенного характера и не могли повлиять на ход выборного процесса.

По его словам, они на месте рассмотрены членами территориальных избирательных комиссий. В ЦИК России и избирком республики жалоб не поступало.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» победила на выборах в ингушский парламент с результатом 82,1% голосов, а единоросс, исполнительный директор ОАО «РН «Ингушнефть» Муслим Татриев, баллотировавшийся по Ингушскому одномандатному избирательному округу номер 13, получил 71,99% голосов.

За него проголосовали 141 тыс. 040 человек, он лидирует на всех избирательных участках, кроме одного.