В ингушском Погрануправлении состоялся концерт, приуроченный к 27-й годовщине со дня образования воинской части
В Пограничном управлении ФСБ России по Ингушетии состоялся третий, завершающий концерт, приуроченный к 27-й годовщине со дня образования воинской части 2094, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.
Цикл праздничных концертов был организован художественным руководителем Дома народного творчества, заслуженным деятелем искусств республики Асет Абдурзаковой, которая вот уже три десятка лет курирует все программы по культурному обслуживанию военнослужащих, дислоцирующихся в Ингушетии.
В концерте выступили солисты филармонии имени Хамхоева Адам Оздоев, Лолита Хашагульгова, Зелимхан Барханоев, артистка оркестра народных инструментов Хадижа Бекова, а также дуэт учащихся Горского кадетского корпуса — Магомед Малтаев и Рамзан Дзауров.
Пограничники по достоинству оценили исполнительское мастерство артистов. Хадижа Бекова вызвала фурор своим виртуозным исполнением на гармошке «Попурри на тему ингушских мелодий», а также сольно исполнила две вокальные композиции. Блестяще выступили кадеты, а Лолита Хашагульгова и Зелимхан Барханоев спели по две песни, сорвав шквал аплодисментов. И, конечно же, по-настоящему зажег зрителей популярнейший и очень любимый публикой Адам Оздоев.
В завершение концерта Асет Абдурзакова еще раз поздравила пограничников с их знаменательной датой, пожелала «зеленым фуражкам» здоровья, удачи, стойкости и терпения в их нелегкой ответственной службе, сказано в релизе.