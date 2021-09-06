В ингушском селе Нестеровское пресекли незаконное строительство в лесополосе

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Власти сельского поселения Нестеровское предотвратили попытку присвоить земельный участок в лесополосе, недалеко от федеральной трассы, сообщил газете «Ингушетия» представитель муниципалитета.

«На территории муниципального образования Нестеровское, недалеко от территории оптового рынка в городе Сунжа, пресечены незаконные действия по зачистке лесополосы и вырубке деревьев», — сказал собеседник издания.

При этом он уточнил, что неизвестные намеревались провести на самовольно захваченной территории незаконные строительные работы, вырубив лесные насаждения.

После обследования упомянутого места местные власти составили материал, который в ближайшее время будет направлен в правоохранительные органы для дальнейшей проверки и привлечения к ответственности виновных. Для расследования инцидента будут привлечены представители регионального управления ФАС, Сунженского ОВД и надзорные органы.

Напомним, в апреле минувшего года в том же населенном пункте планировалось распределение земельных участков площадью 57 га под ИЖС. Однако неизвестные лица, пользуясь сложившейся ситуацией с самоизоляцией из-за коронавируса, произвели самозахват отведенной площади.

Сотрудники администрации снесли забитые на участках колышки и пресекли незаконные действия нарушителей.

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