В ингушском селе Нижние Ачалуки возвели стелу в память о Герое СССР дагестанце Валентине Эмирове

Майор Валентин Эмиров погиб здесь 10 сентября 1942 года, местные жители предали его земле и установили обелиск на месте захоронения. В 1950-х годах останки летчика были перезахоронены на его малой родине — в Махачкале.

«С 2019 года в поисковых работах в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти», которая проходит в Республике Ингушетия, вместе с нами участвует дагестанский поисковый отряд «Кавказ». При знакомстве с дагестанскими коллегами в памяти вновь всплыл подвиг летчика-истребителя Эмирова. Наш поисковый отряд начал поиск места его первичного захоронения», — рассказал Дзейтов.

Собрав все сведения, ингушские поисковики пришли к заключению, что это место находится на территории нынешнего Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа имени Цурова, где и установили стелу.

По словам Беслана Дзейтова, на торжественном мероприятии у подножия стелы будут высажены саженцы ореха, выращенные из плодов дерева, растущего в Сербии на месте захоронения воинов-дагестанцев, освобождавших г. Белград. Как выяснили сербские поисковики, этот орех является именно кавказским сортом — на Балканах такой не произрастает. Скорее всего, кто-то из бойцов носил с собой плоды родной земли, напоминавшие ему о солнечном Кавказе.