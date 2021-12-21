В ингушском селе Сурхахи отключат свет в рамках программы снижения потерь электроэнергии

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике со ссылкой на филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго».

В чрезвычайном ведомстве жителей населенного пункта призвали быть бдительными, следить за электрическими приборами.

Единая дежурная диспетчерская служба Назрановского района региона: 8 (8732) 22-11-07.