В Ингушском театре юного зрителя работают над новым спектаклем «Говорящий кувшин»

Вместе с ингушскими коллегами над спектаклем работают режиссер Государственного театра кукол Республики Мордовия Лилия Шахова и художник-постановщик, сценограф Софья Шахновская из Мурманского областного драматического театра.

Спектакль на русском языке. На сцене актеры вместе с куклами расскажут историю, которая разворачивается в вымышленном городе Зирек-Геран. Старый гончар Хабиб вместе с дочерью Зумруд случайно находят в разбитом кувшине послание от своего деда и глиняную игрушку, которую вылепил в детстве. В письме говорится о добром чуде, которое случится, если гончар Хабиб вылепит тысячный кувшин из особой глины, которую дед спрятал в кадке. Этот кувшин заговорит и исполнит заветное желание. Однако завистливые, злые силы пытаются обманом забрать этот кувшин. Но трудолюбие, храбрость, преданность, доброта помогут героям победить хитрых, жадных и властолюбивых завистников.

В спектакле задействованы актеры Мурад Гарданов, Батарбек Кациев, Адам Итазов, Азамат Цуроев, Эмир Янгульбаев, Римма Курскиева, Радима Льянова, Милана Цурова, Магомед Тангиев.