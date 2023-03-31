Театр

В Ингушском ТЮЗе покажут «Скупого рыцаря» Пушкина на родном языке

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Ингушский театр юного зрителя приглашает на спектакль «Скупой рыцарь», поставленный по мотивам пьесы классика русской литературы Пушкина, сообщил газете «Ингушетия» представитель творческого коллектива

По его словам, режиссером-постановщиком спектакля на родном языке стал народный артист республики Ахмед Льянов.

«Основной темой постановки является жадность, которая может разрушить самые близкие отношения в семье», — рассказал собеседник.

По его информации, показы состоятся с 5 по 12 апреля. Билеты можно приобрести также и по «Пушкинской карте» на сайте www. culture. ru

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