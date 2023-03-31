В Ингушском ТЮЗе покажут «Скупого рыцаря» Пушкина на родном языке
Ингушский театр юного зрителя приглашает на спектакль «Скупой рыцарь», поставленный по мотивам пьесы классика русской литературы Пушкина, сообщил газете «Ингушетия» представитель творческого коллектива
По его словам, режиссером-постановщиком спектакля на родном языке стал народный артист республики Ахмед Льянов.
«Основной темой постановки является жадность, которая может разрушить самые близкие отношения в семье», — рассказал собеседник.
По его информации, показы состоятся с 5 по 12 апреля. Билеты можно приобрести также и по «Пушкинской карте» на сайте www. culture. ru