В Ингушском ТЮЗе состоится рабочий показ нового спектакля «Крысиный бунт»

«В основе сюжета спектакля по пьесе Асият Хамчиевой в постановке Лейлы Хадзиевой лежит борьба человека с корыстными желаниями крыс и темных существ во времена темной эпохи средневековья. Действие происходит в далеком королевстве, где у правителя Окийской земли рождается престолонаследник Али. Но счастье длится недолго, брат правителя заранее начал строить козни против правителя Окийской земли. Чтобы свергнуть с престола будущего правителя Али, родной дядя использует в своих делах колдуна и превращает преемника в крысу», — рассказал газете «Ингушетия» собеседник.

По его словам, зрителей ждет яркий спектакль, над которым работают не только профессиональные актеры, но и начинающие, по-настоящему любящие свое дело. Украсят сказку эффектные танцевальные номера в постановке Юнуса Кодзоева.

Рабочий показ нового проекта по пьесе «Крысиный бунт» состоится сегодня, 5 сентября, в 14:00.