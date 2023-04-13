В Ингушском университете прошел мастер-класс для будущих медиков по хирургическому шву

Организовала мероприятие кафедра анатомии человека совместно со студенческим научным обществом ИнгГУ.

Участники мастер-класса изучили различные техники создания хирургических швов, а также принципы их надежности и эстетики. Опытные преподаватели кафедры демонстрировали на практике различные методы и приемы, позволяющие достичь наилучшего результата при проведении операций

Студенты имели возможность попрактиковаться в проведении хирургического шва на моделях. Многие из них отметили полезность мастер-класса и благодарили организаторов за возможность получить практические навыки.