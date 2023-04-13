Мастер-класс

В Ингушском университете прошел мастер-класс для будущих медиков по хирургическому шву

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В Ингушском государственном университете прошел мастер-класс для будущих хирургов по хирургическому шву, сообщила пресс-служба вуза.

Организовала мероприятие кафедра анатомии человека совместно со студенческим научным обществом ИнгГУ.

Участники мастер-класса изучили различные техники создания хирургических швов, а также принципы их надежности и эстетики. Опытные преподаватели кафедры демонстрировали на практике различные методы и приемы, позволяющие достичь наилучшего результата при проведении операций

Студенты имели возможность попрактиковаться в проведении хирургического шва на моделях. Многие из них отметили полезность мастер-класса и благодарили организаторов за возможность получить практические навыки.

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