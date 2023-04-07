В Ингушском университете прошел турнир по волейболу среди девушек

По его информации, в турнире, организованном кафедрой физического воспитания, за звание чемпиона боролись семь команд с различных факультетов.

В итоге победила сборная команда третьекурсниц медицинского факультета, второе место также у сборной медфака, но уже второго курса, третье место у сборной команды второкурсниц исторического факультета.

«Организаторы турнира отметили высокий уровень подготовки всех команд и поблагодарили участниц за яркое и зрелищное состязание», — добавил наш собеседник.