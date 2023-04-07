Волейбол

В Ингушском университете прошел турнир по волейболу среди девушек

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В Ингушском госуниверситете прошли соревнования по волейболу среди девушек, рассказал газете «Ингушетия» представитель вуза.

По его информации, в турнире, организованном кафедрой физического воспитания, за звание чемпиона боролись семь команд с различных факультетов.

В итоге победила сборная команда третьекурсниц медицинского факультета, второе место также у сборной медфака, но уже второго курса, третье место у сборной команды второкурсниц исторического факультета.

«Организаторы турнира отметили высокий уровень подготовки всех команд и поблагодарили участниц за яркое и зрелищное состязание», — добавил наш собеседник.

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