В ингушском Яндаре открыли новый лицей-центр одаренных детей

«Проект реализован с учетом опыта образовательного центра «Сириус». Для полноценного функционирования центра организован спальный корпус с круглосуточным пребыванием детей и педагогов. Образовательная деятельность реализуется по направлениям «Наука», «Искусство» и «Спорт», которые длятся от 14-24 дней, в том числе в формате тематических летних школ», — говорится в сообщении.

Центр обеспечивает учащихся углубленными программами дополнительного образования, круглосуточным проживанием, питанием, культурной и досуговой программой.

Отметим, что благодаря нацпроектам в Ингушетии с 2019 года построено около 100 образовательных объектов, а в 2022 году будут сданы 18 школ и 8 детсадов.