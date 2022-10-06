Нацпроекты

В ингушском Яндаре открыли новый лицей-центр одаренных детей

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В сельском поселении Яндаре Назрановского района Ингушетии в рамках нацпроекта «Образование» открыли новый лицей-центр одаренных детей «Олимп», сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.

«Проект реализован с учетом опыта образовательного центра «Сириус». Для полноценного функционирования центра организован спальный корпус с круглосуточным пребыванием детей и педагогов. Образовательная деятельность реализуется по направлениям «Наука», «Искусство» и «Спорт», которые длятся от 14-24 дней, в том числе в формате тематических летних школ», — говорится в сообщении.

Центр обеспечивает учащихся углубленными программами дополнительного образования, круглосуточным проживанием, питанием, культурной и досуговой программой.

Отметим, что благодаря нацпроектам в Ингушетии с 2019 года построено около 100 образовательных объектов, а в 2022 году будут сданы 18 школ и 8 детсадов.

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