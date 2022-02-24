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В ингушской Назрани откроют новую школу более чем на 700 мест в этом году

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Республиканские власти решили до конца года завершить строительство нового здания общеобразовательного учреждения в Назрани, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минстроя субъекта.

«Новую школу, рассчитанную на свыше 700 учащихся, построят по заказу Минстроя по нацпроекту «Образование». На возведение здания планируется затратить свыше 470 млн руб., выделенных региону из федерального бюджета», — сказал представитель регионального ведомства.

По данным собеседника издания, четвертая школа ранее располагалась в приспособленном здании, новое учреждение возведут на месте снесенной старой постройки. Его начали возводить в августе минувшего года, а введут в эксплуатацию в декабре 2022 года.

Ранее пресс-служба Главы и правительства региона сообщала о планах властей в этом году возвести почти три десятка школ и детсадов при финансовой поддержке федерального центра.

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