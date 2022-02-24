В ингушской Назрани откроют новую школу более чем на 700 мест в этом году

«Новую школу, рассчитанную на свыше 700 учащихся, построят по заказу Минстроя по нацпроекту «Образование». На возведение здания планируется затратить свыше 470 млн руб., выделенных региону из федерального бюджета», — сказал представитель регионального ведомства.

По данным собеседника издания, четвертая школа ранее располагалась в приспособленном здании, новое учреждение возведут на месте снесенной старой постройки. Его начали возводить в августе минувшего года, а введут в эксплуатацию в декабре 2022 года.

Ранее пресс-служба Главы и правительства региона сообщала о планах властей в этом году возвести почти три десятка школ и детсадов при финансовой поддержке федерального центра.