В ингушской столице новый прокурор

«Беслан Магомедович родился в 1974 году. В 1999 году окончил Волгоградский государственный университет по специальности «юриспруденция». В органах прокуратуры республики Шадиев проходит службу с сентября 2007 года», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его информации, он занимал должности помощника прокурора Карабулака, прокурора отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры республики, исполняющего обязанности старшего помощника прокурора республики по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, исполняющего обязанности зампрокурора Сунженского района, старшего помощника прокурора Назрани, старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов. С октября 2011 года работал замначальника отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики.

Шадиев неоднократно поощрялся Генеральным прокурором РФ и руководством прокуратуры республики. В 2014 г. награжден грамотой Генпрокурора РФ, в 2018 году — медалью Ягужинского.

Шадиев женат, имеет четверых детей. Первый зампрокурора республики Темур Воробьев представил его коллективу городской прокуратуры, руководителям правоохранительных органов, городскому совету и мэрии Магаса. Воробьев поздравил Шадиева с назначением, а также дал конкретные рекомендации и наставления по совершенствованию надзорной деятельности прокуратуры столицы.