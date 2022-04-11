В ингушской столице заложили аллею Отца

«В восьмом микрорайоне столицы завершено строительство аллеи Отца протяженностью 360 метров с устройством тротуарного покрытия, скульптурных композиций, освещения. К объекту подведены инженерные сети, электричество, обустроены искусственные водоемы, предусмотрено озеленение», — сказал собеседник издания.

По словам начальника отдела архитектуры и градостроительства мэрии Магомед-Амина Мальсагова, в рамках проекта на территории появились малые архитектурные формы, установлен бордюрный камень, уложена тротуарная плитка, планируется дополнительное озеленение, установлены скамейки, уличные фонари. Созданы условия для отдыха и прогулок семьями по бульвару.

«Работы были начаты в мае прошлого года в рамках программы «Комфортная городская среда». Аллея Отца — одна из семи общественных территорий, выбранных по итогам рейтингового голосования граждан. В этом году предусмотрено благоустройство еще четырех общественных территории, соответствующие договоры уже заключены», — сообщил он.

Напомним, в 2014 году в Магасе заложили первую в стране аллею Матери России приехавшие из 52 регионов страны, в том числе Крыма и Севастополя, участницы всероссийской конференции «Сердце матери — сердце России». Они высадили на аллее в Магасе клены, ясени, липы. Там же на месте будущего памятника Матери России установили стелу.

Мероприятие приурочили к Всероссийскому дню матери. Организатором и инициатором его проведения выступило Всероссийское общественное движение «Матери России».