В ингушской Сунже начали сносить ветхие постройки в связи с реконструкцией центрального парка

«По поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова, комитет архитектуры и градостроительства разработал проект создания большого общественного пространства в центре Сунжи в честь 30-летия образования Ингушетии. Он предусматривает благоустройство, включающее в себя зоны бывшего парка аттракционов, парка памяти и славы, прилегающих к территории реконструируемого ДК, а также ФОКа», — сказал сотрудник мэрии.

По его информации, на месте уже начаты подготовительные работы, предусматривающие демонтаж старых строений в зоне масштабной реконструкции, закладка фундамента под строительство первого в городе выставочного центра площадью более 1 тыс. кв. м.

Параллельно власти города совместно с подрядной организацией решают проблемные вопросы по переносу коммуникаций за линию строительных работ.

Как пояснил сотрудник пресс-службы, планируется строительство выставочного центра, парковочной зоны, мемориала героям гражданской войны, сухого фонтана, отдельной зоны цветущей сакуры, перголы, мемориала памяти и славы, детской площадки.

Реализация проекта позволит создать многофункциональное общественное пространство, обеспечивающее досуг граждан, а также станет подарком от Главы Ингушетии городу, который в 2022 году отметит 5-летие своего статуса.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что власти Сунжи через суд добились возвращения в собственность города заброшенного парка аттракционов в центре муниципалитета.

В 2018 году территория площадью 2,4 тыс. кв. м была передана в частные руки. В первом квартале минувшего года решением Сунженского районного суда был удовлетворен соответствующий иск администрации.