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В ингушской Сунже с утра отключат газ на время ремонта сетей

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Подачу газа из-за ремонтных работ на трубопроводе приостановят на восемь часов в городе Сунже, сообщили газете «Ингушетия» в Главном управлении МЧС по региону.

«По данным АО «Газпром газораспределение Назрань», в связи с необходимостью проведения аварийно-ремонтных работ с 10:00 приостановлена подача газа абонентам, проживающим в Сунже», — сказал собеседник издания.

Представитель ведомства попросил собственников домов проявлять осторожность при использовании газового оборудования.

Подачу газа планируется возобновить в 18:00.

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