В ингушской Сунже с утра отключат газ на время ремонта сетей
Подачу газа из-за ремонтных работ на трубопроводе приостановят на восемь часов в городе Сунже, сообщили газете «Ингушетия» в Главном управлении МЧС по региону.
«По данным АО «Газпром газораспределение Назрань», в связи с необходимостью проведения аварийно-ремонтных работ с 10:00 приостановлена подача газа абонентам, проживающим в Сунже», — сказал собеседник издания.
Представитель ведомства попросил собственников домов проявлять осторожность при использовании газового оборудования.
Подачу газа планируется возобновить в 18:00.