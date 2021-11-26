В ингушскую больницу вслед за медизделиями поступил новый аппарат эндоскопических исследований

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По поручению Главы республики закуплен новый аппарат эндоскопических исследований японского производства для республиканской больницы, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«Медицинское оборудование приобретено за счет средств Национального фонда развития республики по поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова», — сказал собеседник издания.

По его данным, в комплект японского производства на сумму более 3,9 млн руб. входят видеогастроскоп, видеопроцессор эндоскопический, монитор и вспомогательный инвентарь для реализации полноценного обследования.

Технику приобрели с учетом обращений граждан посредством соцсетей.

По данным персонала ИРКБ, старое устройство вышло из строя, новый гастродуоденоскоп в распоряжении медорганизации позволит выполнять исследование и лечение заболеваний пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, выявлять онкологические болезни.

Ранее сообщалось, что для республиканской больницы закуплены на средства Нацфонда лекарственные препараты и медицинские изделия, в том числе медикаменты для разжижения крови и специализированные стенты на сумму 6 млн рублей.

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