В ингушскую больницу вслед за медизделиями поступил новый аппарат эндоскопических исследований

«Медицинское оборудование приобретено за счет средств Национального фонда развития республики по поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова», — сказал собеседник издания.

По его данным, в комплект японского производства на сумму более 3,9 млн руб. входят видеогастроскоп, видеопроцессор эндоскопический, монитор и вспомогательный инвентарь для реализации полноценного обследования.

Технику приобрели с учетом обращений граждан посредством соцсетей.

По данным персонала ИРКБ, старое устройство вышло из строя, новый гастродуоденоскоп в распоряжении медорганизации позволит выполнять исследование и лечение заболеваний пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, выявлять онкологические болезни.

Ранее сообщалось, что для республиканской больницы закуплены на средства Нацфонда лекарственные препараты и медицинские изделия, в том числе медикаменты для разжижения крови и специализированные стенты на сумму 6 млн рублей.