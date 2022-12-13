В ИРКБ бесплатно проводит диагностику и консультации пациентов с онкозаболеваниями

Деятельность направлена на то, чтобы сократить срок подтверждения диагноза при подозрении на злокачественную опухоль.

«На базе ИРКБ работает первичный онкологический кабинет. Мы проводим обследование молочной железы, УЗИ органов брюшной полости и малого таза, рентгенологическое исследование легких, компьютерную томографию, МРТ, колоноскопию, гастроскопию, бронхоскопию, ЭКГ», — рассказала заведующая ЦАОП, хирург-онколог Айна Албакова.

Онкобольные, проживающие в Назрани, также смогут получить консультации всех специалистов ИРКБ, говорится в сообщении.

При себе необходимо иметь: страховой полис, паспорт и направление от участкового врача.