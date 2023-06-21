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В Иркутской области орден Мужества вручили ингушскому полицейскому Руслану Дзаурову

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В ГУ МВД России по Иркутской области в соответствии с указом Президента России вручили орден Мужества младшему лейтенанту полиции Рустаму Дзаурову и медаль «За отвагу» старшему сержанту Алексею Игнатьеву, которые с риском для жизни обезвредили напавшего на них вооруженного мужчину.

Как сообщает пресс-служба силового ведомства, 14 марта 2022 года экипаж ППС выехал на сообщение о бытовом конфликте в многоквартирном доме. Сообщил об этом разносчик корреспонденции, который услышал шум на лестничной площадке.

Двое полицейских прибыли на сообщение в течение нескольких минут, открыл подъезд звонивший и проследовал вместе с сотрудниками к квартире. Находясь на лестничном пролете, на правоохранителей неожиданно напал почтальон-заявитель и ранил одного из полицейских ножом в шею, а затем вступил в борьбу с его напарником. Действуя в соответствии с обстановкой, тяжело раненый Рустам Дзауров применил табельное оружие. Фигурант был ликвидирован.

Преступник повредил полицейскому сонную артерию. Алексей Игнатьев вместе с неравнодушными гражданами оказывали Рустаму доврачебную помощь, а после за жизнь офицера боролись медики. Сотрудник впал в медикаментозную кому и пришел в сознание в свой День Рождения, 17 марта. После реабилитации младший лейтенант полиции вернулся к службе и продолжает следить за правопорядком на иркутских улицах, говорится в релизе.

Отмечается, что награды отличившимся сотрудникам отдельного батальона ППС МУ МВД России «Иркутское» вручил начальник ГУ МВД России по Иркутской области Дмитрий Ильичев.

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