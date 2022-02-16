В историческом фильме «Письмо» примут участие около 70 актеров массовки от Сунженского района Ингушетии

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, первый этап съёмок будет проходить в Таргиме, для этого съёмочной группой в горном селе во главе с ингушским режиссером Амуром Амерхановым была проделана большая работа по воссозданию «исторического поселения». Отмечается, что в общей сложности Сунженский район предоставил около 70 актеров для массовых сцен.

Напомним, премьера фильма «Письмо» запланирована к знаменательной дате — 100-летию Ингушской государственности.