В Избербаше утонули отец с дочерью из Ингушетии

Как отмечается, семья приехала отдохнуть на Каспийское море, вода с утра была неспокойной, волны с силой бились о берег.

Отдыхающими были супруги, 1980 года рождения. Отец с дочерью-подростком ушли под воду и выплыть уже не смогли.

На место происшествия оперативно прибыли медики и спасатели. Они достали из Каспийского моря тела отца с дочерью и передали работникам скорой помощи.

К счастью, удалось спасти мать. Женщина сейчас находится под наблюдением медиков, говорится в сообщении.