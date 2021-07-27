Трагедия

В Избербаше утонули отец с дочерью из Ингушетии

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Каспийское море

Отец с дочерью 2006 года рождения из Ингушетии утонули сегодня в море в дагестанском городе Избербаше, сообщает сайту stav. kp. ru со ссылкой на МЧС по Дагестану.

Как отмечается, семья приехала отдохнуть на Каспийское море, вода с утра была неспокойной, волны с силой бились о берег.

Отдыхающими были супруги, 1980 года рождения. Отец с дочерью-подростком ушли под воду и выплыть уже не смогли.

На место происшествия оперативно прибыли медики и спасатели. Они достали из Каспийского моря тела отца с дочерью и передали работникам скорой помощи.

К счастью, удалось спасти мать. Женщина сейчас находится под наблюдением медиков, говорится в сообщении.

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