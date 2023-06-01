В избиркоме Ингушетии обсудили мероприятия по подготовке и проведению муниципальных выборов
В Избирательной комиссии Ингушетии обсудили комплекс мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в республике в единый день голосования 10 сентября 2023 года.
В частности, говорили о списках политических партий, о плане подготовки и использования регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы РФ «Выборы», о присвоении избирательным участкам № 205 и № 618 статуса именных, о досрочном прекращении полномочий членов территориальных избирательных комиссий г. Карабулака и Назрановского района с правом решающего голоса и многом другом.
Участники заседания рассмотрели вопросы, касающиеся распределения обязанностей членов Избирательной комиссии Республики Ингушетия по направлениям деятельности.