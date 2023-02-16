Избирком

В Избиркоме Ингушетии провели день открытых дверей

0

Избирательная комиссия Ингушетии провела день открытых дверей для молодёжи, это одно из мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя.

Юным гостям члены Избиркома республики в рамках повышения правовой культуры рассказали о выборах и референдумах. У студентов республиканских вузов и учащихся профессиональных учреждений образования появилась возможность поближе познакомиться с деятельностью организаторов выборов регионального уровня.

С приветственной речью в адрес участников мероприятия выступил председатель Избирательной комиссии Ингушетии Мусса Евлоев, сообщила его пресс-служба. Руководитель главного выборного органа региона познакомил ребят со структурой, функциями и организацией деятельности своего ведомства, территориальных избирательных комиссий городов и районов.

Напомним, в сентябре текущего года состоятся выборы в представительные органы муниципальных образований республики.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В ЦУР Ингушетии предложили операторам компенсировать абонентам убытки из-за потери интернета
Жительница Ингушетии по подложным документам 11 лет получала страховые выплаты на сумму более 4 млн рублей
В Ингушетии за 5 лет заменят 300 км ветхих водопроводных сетей
В Ингушетии проведут капремонт трансформаторов для надежного электроснабжения 83 тыс. жителей
За пять дней в Ингушетии собрали 80 тонн продуктов и вещей для пострадавших в Турции и Сирии
В Ингушетии подвели итоги юниорского первенства республики по боксу
В Ингушетию из Дагестана направлены бригады медиков на помощь пострадавшим в ДТП с участием автобуса
Уполномоченный по правам человека и президент Адвокатской палаты Ингушетии примут граждан
В Магасе прошел вечер памяти, посвященный 34-летию вывода советских войск из Афганистана
Активиста наградили в парламенте Ингушетии за доставку гуманитарной помощи эвакуированным из ЛДНР
Глава Миннаца Ингушетии отмечен благодарностью ФАДН России

Главное

Яндекс.Метрика

 