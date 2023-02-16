В Избиркоме Ингушетии провели день открытых дверей
Избирательная комиссия Ингушетии провела день открытых дверей для молодёжи, это одно из мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя.
Юным гостям члены Избиркома республики в рамках повышения правовой культуры рассказали о выборах и референдумах. У студентов республиканских вузов и учащихся профессиональных учреждений образования появилась возможность поближе познакомиться с деятельностью организаторов выборов регионального уровня.
С приветственной речью в адрес участников мероприятия выступил председатель Избирательной комиссии Ингушетии Мусса Евлоев, сообщила его пресс-служба. Руководитель главного выборного органа региона познакомил ребят со структурой, функциями и организацией деятельности своего ведомства, территориальных избирательных комиссий городов и районов.
Напомним, в сентябре текущего года состоятся выборы в представительные органы муниципальных образований республики.