В Избиркоме Ингушетии провели день открытых дверей

Юным гостям члены Избиркома республики в рамках повышения правовой культуры рассказали о выборах и референдумах. У студентов республиканских вузов и учащихся профессиональных учреждений образования появилась возможность поближе познакомиться с деятельностью организаторов выборов регионального уровня.

С приветственной речью в адрес участников мероприятия выступил председатель Избирательной комиссии Ингушетии Мусса Евлоев, сообщила его пресс-служба. Руководитель главного выборного органа региона познакомил ребят со структурой, функциями и организацией деятельности своего ведомства, территориальных избирательных комиссий городов и районов.

Напомним, в сентябре текущего года состоятся выборы в представительные органы муниципальных образований республики.