В Избиркоме Ингушетии состоялось чествование победителей и призеров олимпиады

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В Избирательной комиссии Ингушетии состоялось чествование победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса.

Перед школьниками выступил заместитель председателя главного выборного органа республики Беслан Котиев. Он отметил, что основной целью олимпиады является выявление и развитие у учащихся творческих способностей и интереса к правовым дисциплинам, повышение правовой культуры будущих избирателей, а также мотивации к получению и совершенствованию знаний в области избирательного права и избирательного процесса.

В целом, отметил выступающий, школьники показали высокий уровень знаний в области избирательного права и избирательного процесса. Котиев поблагодарил учащихся за активное участие в региональном этапе.

Далее состоялось награждение победителей и призеров, которым были вручены дипломы и сувенирная продукция с логотипом Избирательной комиссии Ингушетии.

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