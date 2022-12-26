В Избиркоме Ингушетии состоялось чествование победителей и призеров олимпиады

Перед школьниками выступил заместитель председателя главного выборного органа республики Беслан Котиев. Он отметил, что основной целью олимпиады является выявление и развитие у учащихся творческих способностей и интереса к правовым дисциплинам, повышение правовой культуры будущих избирателей, а также мотивации к получению и совершенствованию знаний в области избирательного права и избирательного процесса.

В целом, отметил выступающий, школьники показали высокий уровень знаний в области избирательного права и избирательного процесса. Котиев поблагодарил учащихся за активное участие в региональном этапе.

Далее состоялось награждение победителей и призеров, которым были вручены дипломы и сувенирная продукция с логотипом Избирательной комиссии Ингушетии.