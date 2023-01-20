Избирком

В Избиркоме Ингушетии состоялось совещание с председателями ТИК

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В Избиркоме Ингушетии состоялось совещание с председателями и системными администраторами территориальных избирательных комиссий городов и районов республики.

Как сообщили газете «Ингушетия» в главном выборном органе региона, в ходе заседания рассматривались вопросы по корректировке и уточнению базы данных избирателей ГАС «Выборы» в соответствии с рекомендациями ЦИК России, финансирования предстоящих в сентябре текущего года выборов в представительные органы муниципальных образований республики.

Отмечается, что председателям комиссий было рекомендовано организовать систематическую работу по уточнению и корректировке базы данных избирателей.

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