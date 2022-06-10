В кадетском корпусе Ингушетии появится воздушно-десантный комплекс с помощью «Единой России»
«Единая Россия» окажет содействие в развитии инфраструктуры горского кадетского корпуса Ингушетии имени Абдулы Цароева. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на церемонии открытия тренировочно-плавательного комплекса для ингушских кадетов.
«Глава республики сегодня озвучил планы по дальнейшему развитию инфраструктуры горского кадетского корпуса. Хочу от себя лично заверить, что лично я сделаю все для того, чтобы эти планы были реализованы, чтоб здесь появились полоса препятствий и другие объекты инфраструктуры», — сказал Турчак.
Также вице-спикер СФ обещал помощь в строительстве воздушно-десантного комплекса для горских кадетов.
«Очень важно, что корпус развивается. Мы («Единая Россия» — ред.) предложили построить здесь воздушно-десантный комплекс, чтобы в дальнейшем ребята могли поступить в то же прославленное Рязанское училище ВДВ. Эти навыки также пригодятся при службе в МВД, МЧС», — сказал он.
Турчак в ходе церемонии поблагодарил депутата Госдумы Бекхан Барахоева за реализацию проекта, а ингушских строителей — за качественную работу.
Напомним, в горском кадетском корпусе Назрановского района 10 июня по инициативе Калиматова открыли спорткомплекс с полуолимпийским плавательным бассейном.
Он оснащен раздевалками, душевыми кабинами. Оборудованы кабинеты для инструкторов и медиков. Во внутренних помещениях имеется теплый пол. Обеспечена «доступная среда» для посетителей с ограниченными возможностями здоровья, есть лаборатория для анализа воды.
На реализацию проекта направлено порядка 150 млн рублей. В день открытия комплекса в новом бассейне состоялась первая тренировка кадетов на воде с привлечением профессиональных дайверов.