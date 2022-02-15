Экология

В Кантышево ликвидировали несанкционированные свалки ТБО

0

В сельском поселении Кантышево Назрановского района Ингушетии ликвидировали несанкционированные свалки с твердыми коммунальными отходами на окраине двух улиц, сообщает пресс-служба ФССП России по региону.

«Судебные приставы Назрановского районного отделения Управления ФССП России по Республике Ингушетия проконтролировали ликвидацию несанкционированных свалок в сельском поселении Кантышево. Стихийные свалки были выявлены Росприроднадзором на окраинах улиц Иналова и Кодзоева. Суд вынес решение обязать администрацию сельского поселения ликвидировать их», — говорится в сообщении.

Позже судебные приставы выехали на место свалок для проверки.

«В ходе исполнительных действий установлено, что решение суда исполнено в полном объеме. Несанкционированные свалки ликвидированы. Исполнительное производство окончено», — добавили в ведомстве.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии железнодорожный пешеходный переход привели в соответствие с требованиями
Жителей Ингушетии приглашают стать автором символа «Ночи географии — 2022»
Нестеровским школьникам рассказали о работе кружков по интересам в сельском ДК
В селе Верхние Ачалуки Ингушетии продолжается строительство школы на 720 мест
Четверо жителей Ингушетии задержаны по делу о незаконном обороте оружия и боеприпасов
В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка ко Дню окончания вывода советских войск из Афганистана
Два человека умерли, 382 новых случая Covid-19 в Ингушетии за сутки
Силовики в ходе отработки оперативной информации нашли оружие и боеприпасы в Малгобекском районе Ингушетии
В сельском поселении Сурхахи Ингушетии строится новая школа на 720 мест
Ингушский благотворительный фонд «Вошал» проведёт республиканский конкурс знатоков Священного Корана
На улицах столицы Ингушетии установят современные рекламные щиты

Главное

Яндекс.Метрика

 