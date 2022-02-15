В Кантышево ликвидировали несанкционированные свалки ТБО
В сельском поселении Кантышево Назрановского района Ингушетии ликвидировали несанкционированные свалки с твердыми коммунальными отходами на окраине двух улиц, сообщает пресс-служба ФССП России по региону.
«Судебные приставы Назрановского районного отделения Управления ФССП России по Республике Ингушетия проконтролировали ликвидацию несанкционированных свалок в сельском поселении Кантышево. Стихийные свалки были выявлены Росприроднадзором на окраинах улиц Иналова и Кодзоева. Суд вынес решение обязать администрацию сельского поселения ликвидировать их», — говорится в сообщении.
Позже судебные приставы выехали на место свалок для проверки.
«В ходе исполнительных действий установлено, что решение суда исполнено в полном объеме. Несанкционированные свалки ликвидированы. Исполнительное производство окончено», — добавили в ведомстве.