В Кантышево ликвидировали несанкционированные свалки ТБО

«Судебные приставы Назрановского районного отделения Управления ФССП России по Республике Ингушетия проконтролировали ликвидацию несанкционированных свалок в сельском поселении Кантышево. Стихийные свалки были выявлены Росприроднадзором на окраинах улиц Иналова и Кодзоева. Суд вынес решение обязать администрацию сельского поселения ликвидировать их», — говорится в сообщении.

Позже судебные приставы выехали на место свалок для проверки.

«В ходе исполнительных действий установлено, что решение суда исполнено в полном объеме. Несанкционированные свалки ликвидированы. Исполнительное производство окончено», — добавили в ведомстве.