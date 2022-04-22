Профилактика

В канун Пасхи сотрудники МЧС проверили противопожарное состояние Покровской церкви в Ингушетии

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В преддверии Пасхи сотрудники МЧС по Ингушетии побывали в Покровской церкви в городе Сунжа, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Инспектора надзорной деятельности проверили, работоспособность и наличие в помещениях огнетушителей, исправность электропроводки и осветительных приборов.

Поскольку верующими используются источники открытого огня в виде свечей и лампад, что значительно увеличивает риск возникновения пожара, проинструктировали церковнослужителей, как действовать в случае возникновения пожара и не допустить паники среди людей, говорится в релизе.

Пасха — главное событие церковного года, отмечается в разные даты — это переходящий праздник. Дата уточняется по лунному календарю. В 2022 году Пасху отмечают 24 апреля.

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