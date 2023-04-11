В Карабулаке благоустраивают три улицы в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда»

Строительные работы проводятся в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Благоустройство включает в себя прокладку пешеходной зоны, устройство освещения, установку лавочек и урн. Общая протяжённость тротуара на двух улицах составит 1120 метров. Отмечается, что на данных автомагистралях никогда не было освещения, людям приходилось передвигаться по обочине или по краю дороги, что в дождливую погоду и в тёмное время суток становилось вдвойне опасным занятием из-за мчащегося автотранспорта.

В текущем году в рамках нацпроекта запланировано благоустройство трёх общественных территорий, на улице Фрунзе работы находятся ещё на подготовительном этапе.

Напомним, в Карабулаке с 2017 года успешно реализуется федеральный проект «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». За этот период благоустроено 26 общественных и 8 дворовых территорий. Проведены разнообразные работы: обустройство мест массового отдыха, асфальтирование дорог, строительство спортивных площадок, прокладка тротуаров и освещения, организация автостоянок.

Из проектов, реализованных на территории муниципального образования, следует выделить наиболее крупные: парк Славы, парк имени первого Героя России Суламбека Осканова, сквер Ветеранов, улицы Пушкина, Градусова и Зязикова, общий двор шести многоквартирных домов, мини-футбольный стадион.

Общественная инфраструктура города заметно улучшилась, облик города преобразился. Данные положительные изменения отмечают жители и гости Карабулака, они радуют глаз, делают их жизнь и пребывание в городе комфортнее и безопаснее.