Благотворительность

В Карабулаке Ингушетии 240 малообеспеченных семей получили продуктовую помощь

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В Карабулаке провели благотворительную акцию в память о жителях Ингушетии — жертвах депортации 1944 года в Среднюю Азию и Казахстан.

По поручению мэра города Магомед-Башира Осканова, 240 семьям, состоящим на учёте в администрации муниципального образования в качестве малоимущих, оказали продовольственную помощь.

В продуктовый набор вошли мука, сахар, чай, а также 4 кг свежего мяса, которое выделил для малообеспеченных жителей города директор ГУП «Карабулакское» Магомед-Башир Галаев.

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