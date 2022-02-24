В Карабулаке Ингушетии 240 малообеспеченных семей получили продуктовую помощь

По поручению мэра города Магомед-Башира Осканова, 240 семьям, состоящим на учёте в администрации муниципального образования в качестве малоимущих, оказали продовольственную помощь.

В продуктовый набор вошли мука, сахар, чай, а также 4 кг свежего мяса, которое выделил для малообеспеченных жителей города директор ГУП «Карабулакское» Магомед-Башир Галаев.