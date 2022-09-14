В Карабулаке Ингушетии до конца года появится специализированная волейбольная площадка

Спортивный объект будет построен по просьбе жителей муниципального образования в рамках программы инициативного бюджетирования. Министерство финансов Ингушетии выделило для реализации проекта 1 млн рублей, софинансирование из муниципального бюджета составит 200 тысяч рублей. Работы должны быть завершены до конца текущего года.

Отмечается, что спортплощадка разместится на территории центрального городского стадиона. Практика инициативного бюджетирования действует в регионе несколько лет. Здесь же с использованием указанного механизма была построена специализированная баскетбольная площадка, которая пользуется большой популярностью у приверженцев здорового образа жизни. Нет сомнений, что от желающих поиграть в волейбол в комфортных условиях на свежем воздухе тоже не будет отбоя.

Напомним, ранее представители местной молодёжи обратились с идеей строительства волейбольной площадки в городскую администрацию. Муниципальные власти поддержали инициативу, проект был выдвинут для участия в III Республиканском конкурсе проектов по инициативному бюджетированию, по итогам которого стал одним из его победителей.