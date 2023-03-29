В Карабулаке Ингушетии двенадцати родителям вынесли предупреждение по итогам заседания КДН
Врио вице-мэра Карабулака Иналук Мальсагов провёл очередное заседание муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В мероприятии приняли участие представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Как сообщили в мэрии муниципального образования, на заседании КДН рассмотрели 12 административных материалов. Они касались родителей, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию и содержанию своих малолетних детей.
По итогам рассмотрения представленных дел всем двенадцати родителям вынесены предупреждения. Специалисты дали провинившимся необходимые рекомендации по правильному воспитанию своих подопечных.
Также в рамках заседания было принято решение снять с профилактического учёта двоих несовершеннолетних жителей города в связи с достижением ими 18-летнего возраста.