В Карабулаке Ингушетии двенадцати родителям вынесли предупреждение по итогам заседания КДН

В мероприятии приняли участие представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Как сообщили в мэрии муниципального образования, на заседании КДН рассмотрели 12 административных материалов. Они касались родителей, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию и содержанию своих малолетних детей.

По итогам рассмотрения представленных дел всем двенадцати родителям вынесены предупреждения. Специалисты дали провинившимся необходимые рекомендации по правильному воспитанию своих подопечных.

Также в рамках заседания было принято решение снять с профилактического учёта двоих несовершеннолетних жителей города в связи с достижением ими 18-летнего возраста.