В Карабулаке Ингушетии единороссы проверили ход строительства школы

В ходе очередной инспекции партийцы, представляющие фракцию «ЕР» в парламенте региона, Батыр Хамхоев и Александр Кузнецов, руководитель регионального исполнительного комитета партии Ибрагим Картоев, секретарь местного отделения партии в г. Карабулаке Яхья Боков проверили ход строительства общеобразовательного учреждения на 720 мест в новом микрорайоне Карабулака.

Отмечается, что в трёхэтажном здании площадью более трех тысяч квадратных метров имеются все необходимые помещения для эффективного образовательного и воспитательного процесса. Здесь есть большой актовый зал, библиотека и читальный зал, пищеблок и столовая, спортзал и гардеробные, учебные кабинеты и лаборатории. Предусмотрены кабинеты для кружков, секций, уроков труда. Установлены два лифта. Также будут обустроены спортивная площадка для игр в футбол, волейбол, баскетбол и настольный теннис, круговая беговая дорожка и многое другое.

Как сообщили в Народном собрании республики, в настоящее время ведутся работы по оснащению школы соответствующим оборудованием. Объект готов к вводу в эксплуатацию на 98%.

По итогам мониторинга партийцы организовали круглый стол, на котором обсудили реализацию Народной программы на территории муниципального образования.