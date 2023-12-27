В Карабулаке Ингушетии ликвидировали стихийную мусорную свалку
В Карабулаке после обращения госинспекторов в области охраны окружающей среды в мэрию города ликвидировали стихийную мусорную свалку, сообщили «Ингушетии» в правительстве республики.
Факт незаконного размещения отходов близ проселочной дороги на окраине города, в 200-300 метрах от бывшей птицефабрики, был выявлен экологами Минприроды региона.
Как сказала собеседник издания, отходы относились к IV-V классу опасности для окружающей среды и способны были нарушать работу экологических систем, поскольку период самовосстановления не менее одного года.
По информации мэрии Карабулака, нарушение устранено, сотрудник администрации, ответственный за организационную работу в данном направлении, привлечен к дисциплинарной ответственности