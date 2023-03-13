В Карабулаке Ингушетии на сходе граждан обсуждались актуальные вопросы

Первая тема касалась проведения вакцинации против полиомиелита. Заведующая городской поликлиникой Амина Бокова и заведующая детской консультацией Айна Ужахова акцентировали внимание участников встречи на серьёзности проблемы, необходимости вакцинации, ответили на поступившие из зала вопросы. Собравшиеся интересовались, чем живая прививка отличается от неживой, спрашивали о медицинском отводе и противопоказаниях, наличии условий для хранения вакцин.

Другие важные темы касались условий прохождения военной службы по контракту и определения ответственного лица в городской администрации по взаимодействию с жителями по оформлению земельных участков и домовладений. Соответствующую информацию по этим вопросам подготовили начальник военно-учётного стола г. Карабулака Алаудин Картоев и начальник имущественного отдела мэрии Магомед Оздоев.