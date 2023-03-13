Сход граждан

В Карабулаке Ингушетии на сходе граждан обсуждались актуальные вопросы

0

В актовом зале мэрии Карабулака прошёл сход граждан по актуальным вопросам, сообщили в мэрии города.

Первая тема касалась проведения вакцинации против полиомиелита. Заведующая городской поликлиникой Амина Бокова и заведующая детской консультацией Айна Ужахова акцентировали внимание участников встречи на серьёзности проблемы, необходимости вакцинации, ответили на поступившие из зала вопросы. Собравшиеся интересовались, чем живая прививка отличается от неживой, спрашивали о медицинском отводе и противопоказаниях, наличии условий для хранения вакцин.

Другие важные темы касались условий прохождения военной службы по контракту и определения ответственного лица в городской администрации по взаимодействию с жителями по оформлению земельных участков и домовладений. Соответствующую информацию по этим вопросам подготовили начальник военно-учётного стола г. Карабулака Алаудин Картоев и начальник имущественного отдела мэрии Магомед Оздоев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В селе Сурхахи Ингушетии появится новая амбулатория на 100 посещений в смену
В столице Ингушетии состоится вечер инструментальной музыки
Музей ИЗО Ингушетии приглашает на «Презентацию художника» Людмилы Барахоевой
Школьникам Назрановского района Ингушетии рассказали о выборах
Ингушетия представляет туристический потенциал на международной выставке «Интурмаркет»
Руководителя села уличили в махинациях с землей в Ингушетии
Шесть лет колонии получил житель Ингушетии за попытку сбыть героин
Ингушский боксер Руслан Сагов, представляющий Иркутск, стал победителем первенства СФО
Воспитанники ингушского спортклуба имени Али Хамхоева успешно выступили на турнире «ЛокоДзюдо»
Жительница Ингушетии тайно оформила кредит на дочь соседки
Предприятие ЖКХ в Ингушетии пополнилось новой техникой

Главное

Яндекс.Метрика

 