Вакцинация

В Карабулаке Ингушетии началась кампания по вакцинации и ревакцинации

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В Карабулакской городской поликлинике уже начали кампанию по вакцинации и ревакцинации во избежание новой волны Covid-19.

По словам медиков, с приходом осеннего периода риск заболевания гриппом, ОРЗ и ОРВИ, в том числе и коронавирусной инфекцией, повышается. Врачи настоятельно рекомендуют соблюдать профилактические меры, масочный режим и социальную дистанцию, а также напоминают: избежать осложнений при заболевании поможет прививка.

По словам заместителя главного врача по поликлинической работе медучреждения Мадины Умаевой, перед вакцинацией каждый человек проходит полный медицинский осмотр и получает заключение об отсутствии противопоказаний. Она особо отметила, что коронавирусная инфекция всё больше выбирает молодых.

Ежегодно одними из первых в вакцинации принимают участие сотрудники администрации Карабулака, показывая своим примером, как можно защититься от коронавируса и других инфекционных заболеваний.

Отмечается, что выбрать пункт вакцинации можно в поликлинике, а также через портал Госуслуг.

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