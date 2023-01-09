Безопасные дороги

В Карабулаке Ингушетии некоторые участки дорог пришлось дополнительно подсыпать реагентом

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В Карабулаке некоторые участки дорог пришлось дополнительно подсыпать реагентом, в том числе, при необходимости, вручную.

А накануне в городе на муниципальные дороги выехала спецтехника. Проводились мероприятия по обработке автомагистралей песчано-гравийной смесью. Она предотвращает появление ледяной корки на дорожном покрытии и способствует таянию выпавшего снега.

Как сообщили в мэрии Карабулака, особое внимание отводилось местам расположения социально значимых объектов, в частности образовательных учреждений.

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