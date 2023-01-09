В Карабулаке Ингушетии некоторые участки дорог пришлось дополнительно подсыпать реагентом
В Карабулаке некоторые участки дорог пришлось дополнительно подсыпать реагентом, в том числе, при необходимости, вручную.
А накануне в городе на муниципальные дороги выехала спецтехника. Проводились мероприятия по обработке автомагистралей песчано-гравийной смесью. Она предотвращает появление ледяной корки на дорожном покрытии и способствует таянию выпавшего снега.
Как сообщили в мэрии Карабулака, особое внимание отводилось местам расположения социально значимых объектов, в частности образовательных учреждений.