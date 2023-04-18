День Победы

В Карабулаке Ингушетии обсудили план мероприятий ко Дню Победы

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Врио главы Карабулака Иналук Мальсагов провёл заседание организационного комитета по подготовке и проведению муниципальных мероприятий, приуроченных к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе встречи её участники детально обсудили план намеченных мероприятий, посвящённых этому знаменательному событию.

Как сообщили в мэрии города, центральным событием празднования традиционно станут торжества в парке Славы, включающие в себя концертную программу. Также запланированы тематические выставки, онлайн-флешмобы, различные акции по чествованию героев.

В преддверии Дня Победы сотрудники администрации муниципалитета посетят с подарками вдов погибших участников войны и тружеников тыла.

Отмечается, что особое внимание будет уделено праздничному оформлению города, благоустройству мемориального комплекса, памятников, посвящённых подвигу народа и армии в годы ВОВ.

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