В Карабулаке Ингушетии обсудили план мероприятий ко Дню Победы

В ходе встречи её участники детально обсудили план намеченных мероприятий, посвящённых этому знаменательному событию.

Как сообщили в мэрии города, центральным событием празднования традиционно станут торжества в парке Славы, включающие в себя концертную программу. Также запланированы тематические выставки, онлайн-флешмобы, различные акции по чествованию героев.

В преддверии Дня Победы сотрудники администрации муниципалитета посетят с подарками вдов погибших участников войны и тружеников тыла.

Отмечается, что особое внимание будет уделено праздничному оформлению города, благоустройству мемориального комплекса, памятников, посвящённых подвигу народа и армии в годы ВОВ.