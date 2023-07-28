Строительство

В Карабулаке Ингушетии обсудили проблему долгостроев

0

Исполняющий обязанности Главы города Карабулака Ахмед Дидигов провёл серию встреч с руководителями подрядных организаций, осуществляющих возведение ряда многоквартирных домов на улицах Джабагиева и Рабочей, которые уже успели стать долгостроями.
 

Мэр, сообщила его пресс-служба, подчеркнул важность ускорения процесса строительства объектов. По его словам, необходимо приложить все усилия, чтобы завершить в ближайшее время строительство домов и люди смогли, наконец, получить своё жильё. Отмечалось, что многие из них вынуждены проживать на съёмных квартирах. Со своей стороны градоначальник готов оказать возможную помощь в решении возникающих вопросов.

Представители соответствующих стройфирм рассказали руководителю муниципалитета о ходе строительства каждого МКД, обсудили проблемные вопросы, были обозначены предполагаемые сроки завершения работ — до конца текущего года все дома планируется сдать в эксплуатацию.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
МЧС по Ингушетии предупреждает о сильных дождях с грозами и градом
В двух лесничествах Ингушетии завершен мониторинг лесов
В Ингушетии прошел форум поддержки семей участников СВО в рамках реализации проекта партии «Единая Россия»
В горной Ингушетии реализуют проект «Маяки дружбы»
В Назрановском районе Ингушетии обсудили антитеррористическую защищённость избирательных участков
Наркоман- рецидивист получил 4 года колонии за хранение марихуаны и кражу женской обуви в Ингушетии
Представители центра «Мой бизнес» провели рабочую встречу с предпринимателями Малгобекского района
Новую дорогу к новой школе проложат в Назрановском районе Ингушетии
Юные самбисты из села Али-Юрт Ингушетии успешно выступили на первенстве республики
В Сунже Ингушетии провели футбольный матч в рамках марафона «Сила России»
Сотрудничество с главным центром спецсвязи по грузоперевозкам обсудили в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 