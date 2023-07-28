В Карабулаке Ингушетии обсудили проблему долгостроев
Исполняющий обязанности Главы города Карабулака Ахмед Дидигов провёл серию встреч с руководителями подрядных организаций, осуществляющих возведение ряда многоквартирных домов на улицах Джабагиева и Рабочей, которые уже успели стать долгостроями.
Мэр, сообщила его пресс-служба, подчеркнул важность ускорения процесса строительства объектов. По его словам, необходимо приложить все усилия, чтобы завершить в ближайшее время строительство домов и люди смогли, наконец, получить своё жильё. Отмечалось, что многие из них вынуждены проживать на съёмных квартирах. Со своей стороны градоначальник готов оказать возможную помощь в решении возникающих вопросов.
Представители соответствующих стройфирм рассказали руководителю муниципалитета о ходе строительства каждого МКД, обсудили проблемные вопросы, были обозначены предполагаемые сроки завершения работ — до конца текущего года все дома планируется сдать в эксплуатацию.