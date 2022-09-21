В Карабулаке Ингушетии обсудили ряд вопросов, волнующих русскоязычных жителей города

В рамках встречи обсуждался широкий круг вопросов, волнующих русскоязычное население: уход за православным кладбищем, реставрация памятников, братских могил, строительство часовни на месте церкви, регистрация Карабулакского казачьего хуторского общества, помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, чествование граждан, проявивших себя в разных областях, внёсших весомый вклад в развитие города. Также поднимались темы личного характера, бытового плана. По итогам встречи было принято решение актуализировать список жителей Карабулака русской национальности.

Советник Главы Ингушетии, окружной атаман республики Игорь Алёшин поблагодарил присутствующих за открытое обсуждение актуальной повестки дня. Он отметил, что ни одна из обозначенных проблем не останется без внимания, подобные встречи будут проводиться на регулярной основе.

Отметим, что в актовом зале городской мэрии выслушать чаяния жителей русской национальности собрались: врио начальника УОООП МВД России по республике, полковник полиции Василий Кувалдин; заместитель начальника отдела общественно-политического развития управления внутренней политики администрации Главы и правительства Ингушетии Рустам Газдиев; начальник отдела министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Асхаб Паров; помощник руководителя Миннаца Денис Мирошник; заместитель главы города Карабулак Азраил Джандигов; атаманы городов Карабулак и Сунжа Александр Азаров и Александр Кузнецов. Русскую общину представляли Наталья Наседкина, Таисия Мишина, Нина Буржинская, Надежда Семисинова, Марьям Буравлёва, Сергей Кольянко.