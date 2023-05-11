Нацпроекты

В Карабулаке Ингушетии обсудили со школьниками рейтинговое голосование по отбору общественных территорий

0

В Карабулаке провели мероприятие в рамках информационно-разъяснительной кампании по вовлечению граждан в участие в рейтинговом голосовании.

Заместитель главы Карабулака Азраил Джандигов и депутат городского совета, член общественного совета при МВД по РИ Хусейн Амаков обсудили с учащимися старших классов городской школы № 4 вопросы рейтингового голосования по отбору общественных территорий для их благоустройства в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Вице-мэр города, сообщили в администрации Карабулака, подробно рассказал школьникам об основных аспектах голосования, которое проводится в онлайн-режиме с 15 апреля по 31 мая 2023 года с помощью специализированной платформы za. gorodsreda. ru.

Азраил Джандигов сообщил о уже реализуемых в текущем году проектах и представил список объектов — претендентов на благоустройство в ближайшие несколько лет. В этом году по обращениям граждан предварительно отобраны для голосования дизайн-проекты девяти общественных территорий, расположенных на улицах Джабагиева, Дьякова, Бочалова, Градусова, Берда Евлоева, Мира, Халида Цечоева, Саит-Хамзата Бидери, 70-летия Депортации.

Отмечается, что для того чтобы та или иная общественная территория была благоустроена в первоочередном порядке жителям города надо будет зайти на указанный портал и выбрать один из понравившихся вариантов.

Школьников призвали принять активное участие в предстоящем рейтинговом голосовании, важно мнение каждого.

Напомним, электронная платформа позволяет пользователям как голосовать, так и контролировать ход реализации работ. Однако не только взрослые могут участвовать в судьбе общественных территорий, которые нуждаются в обновлении. Голосование разрешено лицам с 14-летнего возраста.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Индекс потребительских цен в Ингушетии в апреле составил чуть более 100%
Чай с коноплей пытались передать заключенному в Ингушетии
Должники в Ингушетии погасили более 267 млн рублей долга и избежали отключения электроэнергии
В Сунженском районе Ингушетии подкармливают диких животных
В Назрановском районе Ингушетии прошло очередное совещание по призыву в армию
Жительница Ингушетии заплатит штраф за хищение 300 тыс. рублей при строительстве ДК
В I квартале в Ингушетии изъяты три поддельные денежные купюры номиналом 5 тыс. рублей
Единороссы Ингушетии проверили ход капремонта школы в селе Троицкое
В Ингушетии завели второе уголовное на мать избитой девочки
Экс-полицейские в Ингушетии обвиняются в незаконном обороте сильнодействующих веществ и взрывных устройств
В Малгобекском районе Ингушетии благоустроили памятники героям ВОВ

Главное

Яндекс.Метрика

 