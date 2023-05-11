В Карабулаке Ингушетии обсудили со школьниками рейтинговое голосование по отбору общественных территорий

Заместитель главы Карабулака Азраил Джандигов и депутат городского совета, член общественного совета при МВД по РИ Хусейн Амаков обсудили с учащимися старших классов городской школы № 4 вопросы рейтингового голосования по отбору общественных территорий для их благоустройства в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Вице-мэр города, сообщили в администрации Карабулака, подробно рассказал школьникам об основных аспектах голосования, которое проводится в онлайн-режиме с 15 апреля по 31 мая 2023 года с помощью специализированной платформы za. gorodsreda. ru.

Азраил Джандигов сообщил о уже реализуемых в текущем году проектах и представил список объектов — претендентов на благоустройство в ближайшие несколько лет. В этом году по обращениям граждан предварительно отобраны для голосования дизайн-проекты девяти общественных территорий, расположенных на улицах Джабагиева, Дьякова, Бочалова, Градусова, Берда Евлоева, Мира, Халида Цечоева, Саит-Хамзата Бидери, 70-летия Депортации.

Отмечается, что для того чтобы та или иная общественная территория была благоустроена в первоочередном порядке жителям города надо будет зайти на указанный портал и выбрать один из понравившихся вариантов.

Школьников призвали принять активное участие в предстоящем рейтинговом голосовании, важно мнение каждого.

Напомним, электронная платформа позволяет пользователям как голосовать, так и контролировать ход реализации работ. Однако не только взрослые могут участвовать в судьбе общественных территорий, которые нуждаются в обновлении. Голосование разрешено лицам с 14-летнего возраста.