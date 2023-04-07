В Карабулаке Ингушетии обсудили военную службу по контракту на сходе граждан

В актовом зале мэрии собрались жители города, старейшины, депутаты, лидеры общественного мнения, молодёжные активисты, сотрудники муниципальных организаций и учреждений, работники местных промышленных предприятий.

Об условиях прохождения военной службы, заключения контракта на территории республики и в других субъектов страны, а также о предусмотренном денежном довольствии, льготах и требованиях к кандидатам участникам схода подробно рассказали заместитель начальника отдела по мобилизации Сунженского военного комиссариата Муса Дзангиев и старший инструктор пункта отбора на военную службу по контракту г. Владикавказа Вячеслав Белов.

Как сообщили в администрации города, также по обозначенной теме и в целом по службе в армии, необходимости исполнения воинского долга высказались заместитель главы Карабулака Азраил Джандигов, председатель республиканского комитета солдатских отцов Руслан Сагов, депутат городского совета, член общественного совета при МВД РИ Хусейн Амаков, тамада г. Карабулака Курейш Ганиев, а также недавний контрактник Василий Светличный.

Агитационное мероприятие прошло с привлечением малого мобильного комплекса отбора, направленного с пункта отбора г. Владикавказ (http://xn—c1a. xn—80aaafckyesce/), его аналог должен с 15 апреля заработать в Магасе. Это делается для удобства желающих из республики поступить на контрактную военную службу.