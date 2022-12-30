В Карабулаке Ингушетии обсудили вопросы обеспечения безопасности в период праздников

Главная тема заседания — намеченные меры по недопущению террористических актов во время новогодних и рождественских праздников.

Информацию о подготовке сил и средств по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в указанный период представил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Карабулаку Алихан Мержоев.

Также под председательством Главы муниципального образования Магомед-Башира Осканова, сообщила его пресс-служба, был рассмотрен и утвержден план работы комиссии на следующий год.